Future Energy Lab Wunsiedel: Fördermittel für Energiezukunft

Weg von Kohlestrom und Atomkraft, hin zu regenerativen Energien. Dass das passieren muss, ist schon lange klar. Die Frage ist nur wie. Lösungen für die Energiewende könnten bald in Wunsiedel auf den Weg gebracht werden. Dort soll das sogenannte „Future Energy Lab“ entstehen, quasi ein Kompetenzzentrum für die Energiezukunft. Im Rahmen der diesjährigen Fraktionsinitiativen erhält das Future Energy Lab nun eine Förderung in Höhe von 400.000 Euro. Das teilt der Wunsiedler FREIE WÄHLER-Landtagsabgeordnete Rainer Ludwig mit. Das Projekt soll anderen Städten und Gemeinden in Bayern bei der Dekarbonisierung der Energieversorgung helfen. Mit dem sogenannten Wunsiedler Weg setzt die SWW Wunsiedel schon lange auf regenerative Energien. Noch in diesem Jahr soll in Wunsiedel zum Beispiel grüner Wasserstoff produziert werden.