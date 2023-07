Future Energy Lab: Stärkung des regionalen Arbeitsmarkts

Eine sichere, bezahlbare und besonders wettbewerbsfähige Energieversorgung aufbauen, das soll in Wunsiedel bald im sogenannten Future Energy Lab passieren. Dort entsteht nämlich ein Reallabor der Universität Bayreuth. Dort werden sich zum Beispiel Wirtschaftsingenieure, Wirtschaftsinformatiker und Naturwissenschaftler mit der Energiezukunft in Deutschland auseinandersetzen. Der SWW Wunsiedel-Geschäftsführer Marco Krasser sieht aber auch noch einen weiteren Vorteil. Das Future Energy Lab könnte auch den Arbeitsmarkt in der Region stärken. Dort werden schließlich Fachkräfte im Energiebereich aus- und weitergebildet. Es könnte auch die Gründung von Start-Ups fördern. Die dort gesammelten Erkenntnisse sollen dann an den gesamten Freistaat weitergegeben werden.