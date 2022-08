Futtermangel wegen Trockenheit: Landwirte ziehen Bilanz

Wenn wir derzeit an Wiesen in der Euroherz-Region vorbeilaufen, sind die meist nicht grün sondern gelb. Mit der Trockenheit müssen auch die Landwirte in der Region umgehen. Denn eigentlich wäre das Gras auf den landwirtschaftlichen Wiesen Futter für die Tiere. Die konnten aber meist nur zwei Mal gemäht werden. Christian Findeiß ist Landwirt in Münchberg.

Dennoch herrsche bei ihm derzeit noch kein Futtermangel. Allgemein sei der Raum Münchberg bei der Trockenheit noch recht glimpflich mit der Ernte davongekommen. Der Norden und Nordosten des Hofer Lands hat da mehr zu kämpfen. Landwirt Andreas Wolfrum aus Döberlitz bei Gattendorf sagt im Gespräch mit Radio Euroherz, seit dem Sommer würde er schon Vorräte für den Winter verfüttern. Landwirte müssten in Zukunft beim Anbau auf minimale Bodenbearbeitung setzen um Wasser zu sparen, oder Pflanzen anbauen, die besser mit der Trockenheit umgehen können.