Futsal-Kreismeisterschaft Hof/Wunsiedel/Tirschenreuth: Zwischenrunde startet

Die Zwischenrunde der Futsal-Meisterschaft im Kreis Hof/Wunsiedel/Tirschenreuth wird an diesem Wochenende in Arzberg und Hof ausgetragen. Gespielt wird heute ab 10 Uhr in der Dreifachturnalle an der Volksschule Arzberg sowie morgen ab 10 Uhr in der Hofer Rudolf-Lion-Halle. Dabei geht es um den Einzug in die Endrunde Anfang Januar in Arzberg. Titelverteidiger 1.FC Waldstein sowie die Landesligisten FC Vorwärts Röslau und SV Mitterteich haben ein Freilos und sind für die Endrunde automatisch gesetzt. Die ersten drei Plätze qualifizieren sich dort dann für die oberfränkische Endrunde am 22. Januar in Kronach.