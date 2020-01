Fußmatte klemmt unter Bremspedal fest: Karambolage

Pfronten (dpa/lby) – Weil sich eine Fußmatte unterm Bremspedal verklemmt hat, ist es im Allgäu zu einem Zusammenstoß von zwei Autos und einem Lastwagen gekommen. Bei Pfronten krachte der 55-Jährige mit seinem Geländewagen von hinten in das Auto einer 75-Jährigen, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. «Durch den Crash wurde deren Wagen gegen eine Gartenmauer geschoben.» Schließlich rammte der Geländewagen an einer Engstelle noch einen entgegenkommenden Lastwagen. Alle Fahrzeuge verkeilten sich ineinander. «Wie durch ein Wunder wurde bei dem Unfall am Freitag niemand verletzt.» Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens 15 000 Euro.