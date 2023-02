Beim Rückwärtsfahren hat ein Abschleppwagen in München eine Fußgängerin auf einem Gehweg erfasst und schwer verletzt. Die 56-Jährige stürzte und geriet unter das Fahrzeug, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die Frau wurde nach dem Unfall am Dienstag von Passanten befreit. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.