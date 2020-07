Fußgänger zu langsam: Autofahrer wird handgreiflich

Sonthofen (dpa/lby) – Ein Autofahrer hat in Sonthofen zwei Fußgänger beleidigt und auf die Fahrbahn geschubst, weil die beiden die Straße nach seinem Geschmack zu langsam überquert hatten. Der 33-Jährige stieg aus seinem Auto aus und ging auf die beiden Passanten los, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Einer der Fußgänger wurde dabei leicht verletzt. Wie lange der Fahrer am Freitag hatte warten müssen, ist der Polizei nicht bekannt. Nach Informationen der Beamten kannten sich die Beteiligten nicht. Den 33-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.