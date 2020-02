Fußgänger wird auf Autobahn 99 von Autos erfasst und stirbt

München (dpa) – Ein Fußgänger ist beim Überqueren des Münchner Autobahnrings von zwei Autos erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann war am Mittwochabend auf der Autobahn 99 in Höhe des Kreuzes München-Nord unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde er von einem Auto seitlich erfasst und ging zu Boden. Kurze Zeit später kollidierte ein weiteres Auto mit dem Mann. Der zunächst nicht identifizierbare Fußgänger starb noch an der Unfallstelle. Warum er auf der Autobahn unterwegs war, blieb zunächst unklar. Die Fahrbahn war nach dem Unfall für mehrere Stunden voll gesperrt.