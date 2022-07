Ein Autofahrer ist mit einem Fußgänger in München zusammengestoßen, der nach bisherigen Erkenntnissen trotz roter Ampel die Straße überqueren wollte. Der 52-Jährige wurde dabei auf den Gehweg geschleudert und schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 55-jährige Autofahrer habe bei dem Vorfall in der Nacht von Freitag auf Samstag nicht mehr rechtzeitig abbremsen können. Ein Rettungsdienst brachte den Fußgänger ins Krankenhaus.