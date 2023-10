Fußgänger von Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt

Ein Fußgänger ist in Regensburg von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 36-Jährige hatte in der Nacht zum Sonntag an einer Ampelkreuzung die Straße betreten, als es zur Kollision kam, wie ein Polizeisprecher sagte. Ob jemand und wenn ja, wer eine rote Ampel missachtet habe, sei Gegenstand der Ermittlungen. Der 36-Jährige war nach dem Unfall nicht ansprechbar und kam ins Krankenhaus. Er ist der Polizei zufolge inzwischen aber außer Lebensgefahr. Der 25 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.