Fußgänger stirbt nach Zusammenstoß mit Radfahrerin

München (dpa/lby) – Zwei Wochen nach einem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin ist ein Fußgänger in München gestorben. Der über 70 Jahre alte Mann war Ende Februar zunächst schwer verletzt in eine Klinik gekommen, nachdem er mit einer Unbekannten zusammengestoßen war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau sei nach dem Unfall weitergefahren und habe sich nicht um den Mann gekümmert. Der starb nun am Donnerstag an den Folgen der Verletzungen. Die etwa 60 Jahre alte Frau wird weiter gesucht.

© dpa-infocom, dpa:210312-99-794533/2