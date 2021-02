Straubing (dpa/lby) – Ein Fußgänger ist in Straubing von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 67-Jährige war am Dienstagabend beim Überqueren der Äußeren Passauer Straße von dem Wagen angefahren worden, wie die Polizei mitteilte. Er starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

