Fußgänger in Neusorg angefahren: Mann verletzt sich schwer und stirbt

Dass es keine gute Idee ist, auf der Straße zu laufen, hat sich am Abend tragischerweise im Landkreis Tirschenreuth gezeigt. Ein 69 Jahre alter Fußgänger war auf der Staatsstraße bei Neusorg unterwegs, als ein Auto vorbeikam. Der 27 Jahre alte Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr den Fußgänger an. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei aúf etwa 12.000 Euro. Warum der 69-Jährige auf der Straße gelaufen war, ermittelt jetzt die Polizei.