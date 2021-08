Fußgänger bei Raserei getötet: 25-Jähriger kommt vor Gericht

Berlin (dpa) – Nach dem Tod eines Fußgängers in Berlin kommt ein mutmaßlicher Autoraser heute vor Gericht. Der 25-Jährige soll im März 2019 mit einer Geschwindigkeit von bis zu 82 Stundenkilometern gerast sein. Er habe den 26-Jährigen angefahren, als dieser die Chausseestraße in Berlin-Mitte überqueren wollte. Der Mann sei in den Gegenverkehr geschleudert worden. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung.

Laut Staatsanwaltschaft wäre der Zusammenprall bei Einhaltung der dort zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde vermeidbar gewesen. Der Sohn der früheren bayerischen Kommunalpolitikerin Stephanie Gräfin Bruges-von Pfuel erlag eine Woche später seinen schweren Verletzungen.

Die Mutter des Unfallopfers wolle bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Tiergarten als Nebenklägerin anwesend sein, berichtete die Zeitschrift «Gala» im Vorfeld des Prozesses. Für die Verhandlung ist zunächst ein Tag vorgesehen.

© dpa-infocom, dpa:210823-99-940868/4