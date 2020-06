Fußballstar Lewandowski will noch Jahre an Spitze bleiben

Paris (dpa) – Fußballstar Robert Lewandowski erwartet im Alter von 31 Jahren noch den Höhepunkt seiner Laufbahn. «Ich bin überzeugt, dass der beste Augenblick meiner Karriere sehr bald kommen wird», sagte der Bayern-München-Spieler der aktuellen Ausgabe der französischen Fußballzeitschrift «France Football».

Der laufende Vertrag bei Bayern werde nicht sein letzter sein, sagte der polnische Nationalstürmer. Er wolle nicht nur die kommenden zwei bis drei Jahre an der Spitze bleiben, sondern auch darüber hinaus blicken.

Lewandowski sagte dem Blatt, dass er sehr auf seinen Schlaf und die Ernährung aufpasse. «Ich esse kein Fleisch an einem Spieltag. Das ist zu schwer für meinen Körper.» Der in Warschau geborene Spieler berichtete, schon als Junge habe er davon geträumt, in großen Stadien und bei den weltweit besten Clubs zu spielen. Damals sei er klein und schmächtig gewesen.