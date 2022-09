Fußballstadion in Naila: Stadt hat auf LED-Beleuchtung umgerüstet

Egal ob bei Weihnachtsmärkten, öffentlichen Gebäuden oder in den eigenen vier Wänden. Über die Beleuchtung haben wir uns wahrscheinlich noch nie so viele Gedanken gemacht wie in der aktuellen Energiekrise. Die Stadt Naila möchte bei ihrem städtischen Stadion nun ebenfalls energieeffizienter und klimaschonender sein. Sie hat die Stadionbeleuchtung komplett auf LED-Technik umgerüstet. Das geht aus einer aktuellen Meldung hervor. Die neuen Leuchtmittel verbrauchen bis zu 80 Prozent weniger Strom und halten auch noch länger. Die Kosten für die Umrüstung belaufen sich auf ca. 41.000 Euro. 40 Prozent davon hat das Bundesumweltministerium aus Fördermitteln bezahlt.