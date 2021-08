Fußballprofis in der Region: Arminia Bielefeld fliegt nach Hof

Arminia Bielefeld hat am Wochenende beim DFB-Pokal gegen die SpVgg Bayreuth gespielt und dabei auch Station in Hof gemacht. Die Bundesliga-Mannschaft ist am Freitagabend mit dem Flugzeug am Hofer Flughafen gelandet. Von dort aus gings mit dem Mannschaftsbus nach Bayreuth ins Hotel.

Nach dem Sieg in Bayreuth gings dann auch über den Hofer Flughafen zurück nach Bielefeld. Warum aber Hof und nicht der Flugplatz in Bayreuth? Die Begründung von der Flughafen-Geschäftsführung: Die Arminia wollte die Heimreise auch im Fall einer Verlängerung oder eines Elfmeterschießens noch am selben Abend per Flugzeug antreten können. In Hof war das garantiert, auch außerhalb der Öffnungszeiten, außerdem war die Nähe zur A9 von Vorteil. Übrigens nicht die einzige Profi-Fußballmannschaft, die bereits hier gelandet ist: Der FC Erzgebirge Aue und FC Bayern München sind hier auch schon mit dem Flugzeug gestartet.