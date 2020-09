Fußballmuseum würdigt Franz Beckenbauer mit Installation

Dortmund (dpa) – Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund würdigt Franz Beckenbauer anlässlich des 75. Geburtstags der Fußball-Ikone am Freitag mit einer künstlerischen Medienschau. Dazu wird in einem Installationsraum Filmmaterial über den Ehrenspielführer der Nationalmannschaft auf mehrere Spiegelflächen projiziert. Grafiken, Filme und Fotos sollen hierin szenisch überlagert und unter anderem mit Zitaten untermalt werden.

Eingangs der Sonderinszenierung soll die Kapitänsbinde des Weltmeisters von 1974 zu sehen sein. «Franz Beckenbauer zählt zu den prägendsten Persönlichkeiten der deutschen Fußballgeschichte. Die großen Momente seines Wirkens sind Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses. Wir haben diese unvergessenen, ikonenhaften Bilder neu zusammengesetzt und daraus einen begehbaren Film gemacht», erklärte Museumsdirektor Manuel Neukirchner am Dienstag.

Das Museum will die Medien-Installation im Rahmen seiner Dauerausstellung vom 11. September bis 2. Oktober zeigen.