„Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“: BFV zeichnet junge Ehrenamtliche aus

Der Bayerische Fußball Verband hat 22 junge Menschen ausgezeichnet, die sich ehrenamtlich in ihren Vereinen engagieren.

Die Ehrungen haben in Regensburg stattgefunden, im Rahmen des Zweitliga-Spiels zwischen Jahn Regensburg und dem SV Sandhausen. Die 22 Geehrten stehen stellvertretend für alle jungen ehrenamtlichen Vereinsmitarbeiter in den 4.500 bayerische Fußballvereinen, so der BFV in einer Mitteilung. Aus der Region Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel hat der BFV Leon Groß vom FSV Naila ausgezeichnet.