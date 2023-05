Fußballerinnen vor Meistertitel: «Je früher, desto besser»

Die Fußballerinnen vom FC Bayern München wollen die deutsche Meisterschaft am liebsten schon am Wochenende perfekt machen. Das Ziel sei es, sich den Titel am vorletzten Spieltag am Samstag (13.00 Uhr) im Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen zu sichern, sagte Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil. «Je früher, desto besser.»

Die Meisterschaft würde den Münchnerinnen «unglaublich viel» bedeuten, wie die österreichische Nationalspielerin am Rande einer Veranstaltung in der Allianz Arena sagte. «Es wäre einfach ein Traum für viele, wenn wir die Meisterschale wieder hier in München hätten.»

Aktuell beträgt der Vorsprung des FCB auf die Verfolgerinnen vom VfL Wolfsburg vier Zähler. Die VfL-Fußballerinnen hatten am vergangenen Wochenende gegen Eintracht Frankfurt (0:4) gepatzt. «Wir wussten, dass Frankfurt eine extrem gute Qualität hat», meinte Zadrazil. Die 30-Jährige sei «happy», dass die Münchnerinnen zwei Spieltage einen relativ komfortablen Vorsprung auf die Wolfsburgerinnen haben. «Klar: Uns nimmt es jetzt den Druck ein bisschen.» Die Mannschaft wolle aber «von Spiel zu Spiel» schauen. «Unser voller Fokus liegt jetzt auf Leverkusen.»