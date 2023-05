Fußballergebnisse vom Samstag: FFC Hof steigt in Bayernliga ab

Vor wenigen Wochen ist der FFC Hof für manche bereits abgeschrieben gewesen. Am letzten Spieltag in der Regionalliga hatte das Team noch die Chance auf den Klassenerhalt. Bei Schlusslicht SC Opel 06 Rüsselsheim gelang den Hoferinnen ein 2:1-Sieg. Da aber auch Eintracht Frankfurt III gegen den FSV Hessen Wetzlar gewann, ist der Abstieg für den FFC Hof nun doch besiegelt. Wegen des schlechteren Torverhältnisses muss die Mannschaft wieder runter in die Bayernliga.

Die Männer der SpVgg Bayern Hof haben den direkten Klassenerhalt in der Bayernliga ebenfalls verspielt. Beim TSV Kornburg kamen sie nicht über ein 1:2 hinaus. Am Mittwoch geht es nun in der Relegation zum Landesligisten FC Fuchsstadt.

In der Landesliga haben die heimischen Teams ebenfalls keine Siege zum Saisonabschluss einfahren können. Der FC Vorwärts Röslau ging gegen den Meister TSV Neudrossenfeld zuhause mit 0:5 unter, der SV Mitterteich verlor beim SV Unterreichenbach mit 0:3 und der FC Eintracht Münchberg kam beim SC 04 Schwabach nicht über ein 0:0 hinaus.