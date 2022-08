Fußballergebnisse am Samstag: Bayern Hof bleibt ohne Sieg, Röslau verliert, Münchberg gewinnt

Nach enttäuschenden 2 Punkten aus acht Spielen konnte die SpVgg Bayern Hof am Samstag auch am 9. Spieltag in der Bayernliga Nord keine Punkte einfahren. Gegen den Tabellenvierzehnten TSV Abtswind verloren die Hofer Bayern mit 0:2 und bleiben damit weiter Tabellenschlusslicht.

In der Landesliga Nordost hat es zwei Spiele mit Teams aus Hochfranken gegeben.

Der FC Vorwärts Röslau hat durch zwei späte Treffer mit 4:2 auswärts beim FSV Erlangen-Bruck verloren.

Der FC Eintracht Münchberg konnte sich zuhause gegen die SpVgg Jahn Forchheim mit 3:2 durchsetzen.