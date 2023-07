Fußball-Wochenende: Spiele der Bayern- und der Landesliga

Der Start in die neue Fußball-Bayernliga-Saison ist für die SpVgg Bayern Hof nicht so erfolgreich gewesen. Das Team musste bereits zwei Niederlagen einstecken. Am Nachmittag wollen die Hofer Bayern zuhause unbedingt punkten. Ab 15 Uhr ist der 1. FC Feucht zu Gast.

Die Mannschaften der Landesliga sind erst morgen (SO) gefordert. Alle Teams spielen auswärts. Der FC Vorwärts Röslau spielt ab 14 Uhr gegen den SC 04 Schwabach. Der FC Eintracht Münchberg ist ab 15 Uhr beim SV Buckenhofen zu Gast. Für den SV Mitterteich geht es ab 16 Uhr gegen die SpVgg Bayreuth II.