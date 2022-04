Fußball: Verbandspokal-Derby, Landesliga- Bayernliga-Spiele

In der Landesliga Nordost trennten sich der SV Mitterteich und der SV Schwaig in der Abstiegsrunde mit 3 zu 2.

In einem spannenden Spiel haben sich die Kickers Selb gestern im Kampf um den Bayerischen Verbandspokal gegen den FC Vorwärts Röslau durchsetzen können. Damit ist die Mannschaft um Trainer Martin Damrot eine Runde weiter. Am Ende stand es 2 zu 1 für die Kickers Selb. Die SpVgg Bayern Hof hat am 21. Spieltag in der Bayernliga einen Sieg einfahren können. Mit 2 zu 0 ging es gegen den FC Sand vom Platz.

Das könnte Sie auch interessieren

Autonome Shuttles: Kleinbusse starten wieder in Hof

Das Projekt Shuttlemodellregion Oberfranken geht in die zweite Runde. Erst kürzlich hat Michael Theurer, Staatssekretär im (…)

12.000 Euro Schaden: Hofer Supermarktplatz beliebt für Fahrübungen

Das ist wirklich dumm gelaufen. Ein junges Pärchen hat am Sonntag Nachmittag auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Hof (…)

Flüchtlinge als Ärzte: Anerkennung des Berufs auch hier möglich

Deutschlandweit haben sich mittlerweile über 1.000 Ärzte bereit erklärt, in der Ukraine medizinische Hilfe zu leisten. Wie es im (…)

Einbruch am helllichten Tag: Unbekannte durchwühlen Wohnung in Hof

Am Karfreitag hat es in einer Hofer Wohnung in der Bismarckstraße einen Einbruch gegeben. Das meldet das Polizeipräsidium Oberfranken (…)

Fußball Landesliga und Frauen-Bayernliga: Diese Partien stehen heute an

In der Fußball-Landesliga stehen heute für die Teams in der Euroherz-Region einige Partien an. um 13 Uhr ist der SV Mitterteich zu Gast (…)

Am Karfreitag: Einbruch in Hofer Gaststätte

Am Karfreitag hat es in Hof einen Einbruch in einer Gaststätte gegeben. Die Tat soll laut der Polizeiinspektion Hof zwischen dem Morgen (…)