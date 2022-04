Fußball-Verbände eröffnen gemeinsames Büro

Bayern in Villarreal, Frankfurt gegen Barcelona und Leipzig gegen Bergamo - im Europacup starten die Bundesligisten ins Viertelfinale. (…)

Cristiano Ronaldo und Robert Lewandowski spielen bei der Fußball-WM in Katar. Mit ihren Teams gewannen die Superstars ihre jeweiligen (…)

Stefan Kuntz arbeitet noch nicht lange als Nationaltrainer der Türkei. Nach dem 1:3 in Portugal erlebt er nun die kritische Seite der (…)

Türkei-Trainer Kuntz trotz Kritik gelassen: «Erst am Beginn»

Was hatten die Italiener doch geträumt nach dem EM-Coup 2021. Eine glorreiche Zukunft wurde prognostiziert. Und nun? Tutto finito! Das (…)

«Große Leere» nach Debakel: Italiens Fußball am Tiefpunkt

Ronaldo, Ibrahimovic, Kuntz und Co.: Bangen um die WM

Am Abend stehen die ersten Duelle um die letzten Tickets für die WM in Katar an. Es geht um große Namen wie Ronaldo oder Ibrahimovic, (…)