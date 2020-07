Fußball-Training mit Kontakt in Bayern wieder erlaubt

Darauf haben viele Amateur- und Jugend-Kicker sehnlich gewartet. Ab heute ist in Bayern Fußball-Training auch mit Kontakt wieder möglich. Die Lockerungen betreffen allerdings ausschließlich das Training, nicht den Wettkampf. Freundschaftsspiele sind demnach weiterhin untersagt. Das Training mit Körperkontakt ist wieder gestattet, sofern es im Freien stattfindet und in festen Trainingsgruppen organisiert wird. Weiterhin gilt es die Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen, wenn es etwa um die Nutzung von Kabinen und Duschen oder die An- und Abreise geht. Für BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher ein enorm wichtiger Schritt auf dem Weg zurück zur Normalität bei den über 4.500 bayerischen Fußball-Vereinen. Jetzt müsse man verantwortungsvoll und vernünftig mit den Lockerungen umgehen, um in naher Zukunft auch wieder Spiele austragen zu können. Wie berichtet, soll ab September die unterbrochene Saison in den Amateurligen fortgesetzt werden.