Fußball-Toto-Pokal: SV Mitterteich steht in der zweiten Runde

Der SV Mitterteich ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und steht in der zweiten Runde des Bayerischen Toto-Pokals. Der Landesligist setzte sich am Abend beim Kreisligisten ASV Wunsiedel mit 4:2 durch. Für Mitterteich wird es morgen ab 16 Uhr wieder spannend – dann wird die zweite Hauptrunde ausgelost. Der Bayerische Fußball-Verband überträgt live auf YouTube. Gespielt wird dann entweder am 17., 24. oder 25. August. Beim Toto-Pokal geht es neben Prestige und einem großen Pokal, vor allem auch um einen Startplatz in der lukrativen 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs – inklusive der garantierten Prämien in Höhe von rund 130.000 Euro aus den Vermarktungserlösen. Titelverteidiger ist Drittligist Türkgücü München.