Fußball-Toto-Pokal: SG Regnitzlosau schrammt an Sensation vorbei

Die SG Regnitzlosau ist in der 1. Hauptrunde des Fußball-Toto-Pokals ausgeschieden. Der Bezirksligist, der sich als Sieger des Kreises Hof/Wunsiedel/Tirschenreuth für den Wettbewerb qualifiziert hatte, musste sich nach großem Kampf dem ambitionierten Landesligisten TSV Neudrossenfeld erst im Elfmeterschießen geschlagen geben. Dabei führte die SGR bis zur 75. Minute mit 1:0 und schnupperte an der Sensation. Im entscheidenden Elfmeterschießen hatte dann der Tabellen-Vierte der Landesliga Nordost die besseren Nerven. Somit findet die 2. Hauptrunde, die am Freitag ausgelost wird, ohne Beteiligung von Mannschaften aus der Euroherz-Region statt.