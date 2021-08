Fußball-Toto-Pokal. 1.Hauptrunde ausgelost

Der Bayerische Fußball-Verband hat am Abend in der Spielbank Bad Wiessee am Tegernsee die Partien der ersten Totopokal-Hauptrunde ausgelost. Mit dabei waren im Lostopf neben den bayerischen Kreissiegern, die sich wieder ihre Wunschgegner aussuchen durften, erneut alle bayerischen Dritt- und Regionalligisten sowie die qualifizierten Teams aus den Bayern- und Landesligen. Der ASV Wunsiedel aus der Kreisliga bekommt es dabei mit dem Landesligisten SV Mitterteich zu tun. Gespielt wird am kommenden Dienstag oder Mittwoch.

Der Toto-Pokal-Wettbewerb in Bayern wird seit 1998 ausgespielt. Dabei geht es nicht nur um Prestige und einen großen Pokal, sondern auch um einen Startplatz in der lukrativen 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs – inklusive der garantierten Prämien in Höhe von rund 130.000 Euro aus den Vermarktungserlösen. Titelverteidiger ist Drittligist Türkgücü München.

(Symbolbild)