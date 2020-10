Fußball: Selbitz fordert Mitterteich im Pokal heraus

Der Bayerische Fußball-Verband hat in München die Paarungen der 1. Hauptrunde im Toto-Pokal-Wettbewerb ausgelost. Der Bezirksligist SpVgg Selbitz trifft als Sieger des Kreises Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel dabei auf den Landesligisten SV Mitterteich. Gespielt wird zwischen dem 07. und 14. Oktober. Der Toto-Pokal-Wettbewerb wird in Bayern bereits seit 1998 ausgespielt. Dabei geht es nicht nur um Prestige und einen großen Pokal, sondern auch um einen Startplatz in der lukrativen 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs – inklusive der garantierten Prämien in Höhe von rund 130.000 Euro aus den Vermarktungserlösen.