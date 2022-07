Fußball: Saisonstart in Bayern- und Landesliga

Die SpVgg Bayern Hof ist zum Start der Fußball-Bayernliga bei Aufsteiger 1.FC Geesdorf nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen. Trotz dominanter erster Halbzeit und der Führung durch Feulner in der 40. Minute, musste sich die Mannschaft von Perparim Gashi am Ende mit einem 1:1 begnügen. Einen guten Einstand feierte dabei Blitz-Neuzugang Toni Sieber.

In der Landesliga Nordost ist dem FC Eintracht Münchberg ein Achtungserfolg gelungen. Beim TSV Nürnberg-Buch holten die Münchberger ein 1:1-Unentschieden, Den frühen Rückstand aus der dritten Minute konnte Matteo Kolb in der 74. Minute ausgleichen. Einen perfekten Start in die neue Saison feierte der SV Mitterteich: die Stiftländer kamen beim SV Memmelsdorf zu einem deutlichen 4:0-Auswärtssieg, Alle vier Tore erzielte dabei Marco Kießling noch in der ersten Halbzeit. Bereits am Freitag setzte sich der FC Vorwärts Röslau im Eröffnungsspiel der Saison im Fichtelgebirgsderby mit 2:1 gegen die Kickers Selb durch.

Weiter geht es gleich mit einer englischen Woche: die SpVgg Bayern Hof bekommt es am Mittwoch in der Bayernliga mit der U21 von Zweitligist Jahn Regensburg zu tun. In der Landesliga kommt es am Dienstag zu den Partien Mitterteich gegen Röslau, Selb gegen Seligenporten und Münchberg gegen Saas Bayreuth.