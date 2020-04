Fußball-Saison geht im September weiter: Die Reaktion der regionalen Vereine

Normalerweise sind die regionalen Fußballvereine im September schon längst in der neuen Saison. Jetzt sollen sie da aber gerade mal in die Rückrunde der laufenden Saison starten. Die ruht wegen des Corona-Virus noch bis Ende August. Das hat der Bayerische Fußball-Verband so beschlossen, nachdem sich über zwei Drittel der Clubs dafür ausgesprochen hatten. Nicht alle sind davon aber begeistert. Bayernligist SpVgg Bayern Hof hat genauso wie Bezirksligist SpVgg Selbitz dagegen gestimmt. Der sportliche Leiter Norbert Drobny kritisiert die Entscheidung scharf:

Alle Spieler, die bereits einen neuen Vertrag ab Juli haben, können nicht mehr spielen, tschechische Spieler nicht einreisen. Drobny glaubt deshalb nicht, dass in dieser Saison nochmal der Ball rollt. Die regionalen Landesligisten waren für eine Fortsetzung, aber auch bei ihnen sind noch viele Fragen offen.