Fußball-Saison-Abbruch: BFV stellt Vereinen zwei Modell zur Abstimmung

Langsam bessert sich die Corona-Situation in der Region. An normalen Vereinssport ist aber noch lange nicht zu denken. Deshalb hat der Bayerische Fußball-Verband schon länger entschieden, die Amateur-Saison abzubrechen. Jetzt ist nur die Frage, wie das ablaufen soll. Der Vorstand des Verbands hat in seiner Sitzung am Abend entschieden, zwei Modelle den Vereinen zur Abstimmung zu stellen. Entweder es gibt Auf- und Absteiger nach Punkten ohne Relegationsspiele. Variante zwei sieht nur Aufsteiger, aber keine Absteiger vor. Das würde bedeuten, dass in den kommenden beiden Spielzeiten mehr Mannschaften absteigen müssten. In einer Woche sollen die Abstimmungen beginnen.

(Symbolbild)