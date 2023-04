Fußball-Regionalliga der Frauen: Sechs-Punkte-Spiel für FFC Hof

Zwar werden auch heute nur drei Punkte vergeben, dennoch fühlt sich die Aufgabe für den FFC Hof in der Fußball-Regionalliga der Frauen eher nach einem Sechs-Punkte-Spiel an – schließlich geht es mit Eintracht Frankfurt III gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Aktuell haben die Hessinnen drei Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger absolviert. Höchste Zeit für Kevin Schmidt seine Bilanz von nur einem Sieg aus acht Spielen aufzubessern und an das Hinspiel anzuknüpfen – das hatten die Hoferinnen mit 3:2 für sich entschieden. Anstoß ist um 14 Uhr.