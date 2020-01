Fußball-Landesliga: Trainer Ali Sener verlässt Röslau im Sommer

Langjährige Fans des FC Vorwärts Röslau dürften es mittlerweile gewohnt sein: Alle drei Jahre gibt es einen Trainerwechsel. So ist es auch heuer wieder. Ali Sener verlässt den Fußball-Landesligisten am Ende der Saison im Sommer. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen dem Vereinsvorsitzenden Bernd Nürnberger und Sener. Er habe in den vergangenen zweieinhalb Jahren hervorragende Arbeit geleistet, betont Nürnberger in einer Mitteilung.

Sener hatte die Mannschaft 2017 übernommen und sie als Meister in die Landesliga zurückgeführt. In der vergangenen Saison stand schon vorzeitig der Klassenerhalt fest. Seit dieser Saison kriselt es etwas. Wer ab Juni die Nachfolge von Sener beim FC Vorwärts Röslau antritt, will der Verein im Februar bekanntgeben.