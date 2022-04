Fußball-Landesliga: SV Mitterteich muss auswärts ran

Ein weiteres schweres Spiel im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga Nordost steht am Abend (Freitag) für den SV Mitterteich an. Beim SC Großschwarzenlohe geht es für die in diesem Jahr noch ungeschlagenen Stiftländer um wichtige Punkte. Anstoß ist um 18:30 Uhr.

Morgen sind in der Qualifikationsrunde der Landesliga Nordost die Kickers Selb ab 15 Uhr beim SV Schwaig gefordert und der FC Eintracht Münchberg gastiert am Sonntag um 16 Uhr bei Schlusslicht BSC Woffenbach.

In der Aufstiegsrunde der Landesliga muss der FC Vorwärts Röslau morgen auswärts ran. Wenn man noch einmal die Aufstiegsplätze ins Visier nehmen will, ist ein Sieg beim Tabellennachbarn TSV Buch Pflicht. Anstoß in Nürnberg ist um 15:30 Uhr.

