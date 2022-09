Die Pause am vergangenen Wochenende muss dem SV Mitterteich gelegen gekommen sein. Am Abend mussten die Stiftländer in der Fußball-Landesliga auswärts ran. Viel gebracht hat es aber offenbar nicht. Gegen den FSV Stadeln hatten die Mitterteicher keine Chance und mussten sich mit 0:3 geschlagen geben. Die Mittelfranken sind durch den Sieg neuer Tabellenführer, Mitterteich bleibt auf Platz 4.