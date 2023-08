Der SV Mitterteich muss in der Fußball-Landesliga Nordost in dieser Woche gleich zwei Mal ran. Heute ist ab 18.30 Uhr die SpVgg Bayreuth U21 2 zu Gast. Der SV Mitterteich ist gut in die Saison gestartet. In fünf Spielen konnte das Team schon drei Siege einfahren. Gegen den Tabellen-Siebzehnten stehen die Chancen auf Sieg im Nachholspiel auch heute wieder gut.