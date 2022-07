Fußball: Landesliga startet in die neue Saison: Im Eröffnungsspiel stehen sich Röslau und Selb gegenüber

In England läuft gerade die EM im Frauenfußball, am Abend startet die 2. Bundesliga und in Finnland beginnt die Schlammfußball-Weltmeisterschaft. Auch die Fußball-Landesliga Nordost startet in die neue Saison. Im Eröffnungsspiel stehen sich ab 18 Uhr 30 im Derby der FC Vorwärts Röslau und die Kickers Selb gegenüber. Beide Mannschaften haben die Generalprobe verpatzt und hoffen jetzt auf einen gelungenen Start in die neue Spielzeit. Morgen tritt der FC Eintracht Münchberg um 16 Uhr beim TSV Nürnberg-Buch an und der SV Mitterteich muss ab 18 Uhr beim SV Memmelsdorf ran.