Fußball-Landesliga: Spitzenspiel zum Start in den 8.Spieltag

Im Spitzenspiel des 8. Spieltages stehen sich am Abend in der Fußball-Landesliga der SV Mitterteich und der FC Eintracht Münchberg gegenüber. Beide Mannschaften haben derzeit 13 Punkte auf dem Konto und könnten mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen. Der direkte Vergleich beider Mannschaften ist absolut ausgeglichen: Seit der Saison 2012/13 standen sich Mitterteich und Münchberg in zwei Pflichtspielen gegenüber – beide Partien endeten Unentschieden. Anstoß ist um 18 Uhr 30.

Morgen empfangen die Kickers Selb in Spiel 1 nach Martin Damrot die SG Quelle Fürth und am Sonntag trifft der FC Vorwärts Röslau den SV Seligenporten.