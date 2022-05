Fußball-Landesliga: Saisonendspurt

In der Fußball-Landesliga Nordost muss der FC Eintracht Münchberg am Abend auswärts gegen den Tabellendritten SC Großschwarzenlohe ran. (…)

Fußball-Landesliga: Nachholspiele für Röslau und Selb

In der Fußball-Landesliga stehen am Abend Nachholspiele an. In der Aufstiegsrunde bekommt es der FC Vorwärts Röslau ab 18 Uhr 15 zu (…)