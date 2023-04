Der FC Vorwärts Röslau hat in der Fußball-Landesliga das Derby gegen den FC Eintracht Münchberg gewonnen. Die Mannschaft von Andreas Lang setze sich gegen enttäuschende Münchberger am Ende verdient mit 3:1 durch. Während Röslau einen großen Schritt in Richtung direktem Klassenerhalt schaffte, dürfte sich für Münchberg die Aufstiegsrelegation so gut wie erledigt haben.