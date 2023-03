Nach der Winterpause startet an diesem Wochenende in der Fußball-Landesliga wieder offiziell der Spielbetrieb. Für den FC Eintracht Münchberg steht heute Abend um 19 Uhr das Spitzenspiel beim Tabellennachbarn SC Großschwarzenlohe an, der momentan zwei Punkte hinter den Münchbergern liegt auf Platz 4 liegt. Der SV Mitterteich bekommt es morgen ab 14 Uhr mit dem SV Buckenhofen zu tun und der FC Vorwärts Röslau muss am Sonntag um 15 Uhr beim SV Unterreichenbach ran.