Corona und steigenden Infektionszahlen zum Trotz muss der SV Mitterteich am Abend in der Fußball-Landesliga Nordost ran. Ab 19 Uhr steht für die Stiftländer das Auswärtsspiel beim Tabellenvierten TSV Neudrossenfeld an. Die für morgen angesetzten Partien FSV Erlangen-Bruck gegen den FC Vorwärts Röslau und TuS Feuchtwangen gegen die Kickers Selb wurden abgesagt.