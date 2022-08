Fußball-Landesliga Nordost: Ergebnisse des 7.Spieltages

Der FC Vorwärts Röslau rutscht in der Fußball-Landesliga Nordost weiter in die Abstiegszone. Bei Aufsteiger BSC Saas Bayreuth kassierten die Röslauer beim 1:3 die zweite Niederlage in Folge und sind nun 15. Bereits gestern unterlag der SV Mitterteich beim TSV Nürnberg-Buch mit 0:2 und hat damit den Sprung an die Tabellenspitze verpasst und ist Fünfter. Weiter eine makellose Heimbilanz weist der FC Eintracht Münchberg auf: die Elf von Markus Bächer konnte auch ihr viertes Heimspiel der Saison gewinnen und setzte sich im Derby gegen die Kickers Selb deutlich mit 4:0 durch. Während sich Münchberg auf den sechsten Platz verbesserte, bleibt Selb Tabellenletzter und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Derweil müssen sich die Verantwortlichen der Kickers nach einer neuen sportlichen Leitung umsehen: nach der deftigen Derby-Pleite haben sowohl Spieler-Trainer Martin Damrot als auch Co-Trainer Stefan Rogler die Konsequenzen aus dem schlechten Saisonstart gezogen und ihren Rücktritt erklärt.