Fußball-Landesliga Nordost: Die Ergebnisse vom Wochenende

Auch am sechsten Spieltag in der Fußball-Landesliga Nordost konnte der FC Vorwärts Röslau keine Punkte reinholen. Die Mannschaft verlor am Wochenende 0:5 gegen den SV Unterreichenbach. Der FC Vorwärts Röslau bleibt damit zunächst das Tabellen-Schlusslicht. Keine Tore gab’s auch beim Derby zwischen der FC Eintracht Münchberg und dem SV Mitterteich. Die Mannschaften trennten sich am Sonntag 0:0.

Das Spiel der SpVgg Bayern Hof in der Fußball-Bayernliga wurde abgesetzt. Grund ist, dass der Platz beim ATSV Erlangen nicht bespielbar war.