Die regionalen Vereine sind in der Fußball-Landesliga Nordost gut aus den Startlöchern gekommen. Der FC Vorwärts Röslau setzte sich (…)

Der FC Eintracht Münchberg ist mit einem Heimsieg in die neue Saison der Fußball-Landesliga gestartet. Der Aufsteiger setzte sich vor (…)

Fußball-Bayernliga: Nächstes Oberfrankenderby für SpVgg Bayern Hof

Für die SpVgg Bayern Hof steht am dritten Spieltag der Fußball-Bayernliga das nächste Oberfranken-Derby an. Nachdem man am Dienstag (…)