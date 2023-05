Fußball-Landesliga: Niederlagen für Münchberg und Mitterteich

Einen Rückschlag im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz zur Fußball-Bayernliga hat am Abend der FC Eintracht Münchberg hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Markus Bächer unterlag in einem Nachholspiel der Landesliga bei der SpVgg Jahn Forchheim mit 1:3. Weil der Tabellenzweite SC Großschwarzenlohe sein Auswärtsspiel beim SV Mitterteich durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 3:2 gewann, hat Münchberg als Dritter nun sieben Punkte Rückstand. Mitterteich bleibt trotz der Niederlage als Tabellen-9. im gesicherten Landesliga-Mittelfeld.