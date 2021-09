In der Fußball-Landesliga geht’s heute in die nächste Runde. Der SV Mitterteich tritt am Abend gegen den FSV Stadeln an. Zuletzt hatte der SV Mitterteich mit 0 zu 2 gegen den FSV Erlangen-Bruck verloren. Auch gegen den TSV Neudrossenfeld hatte die Mannschaft keine Chance. Aktuell belegt der Verein den neunten Platz in der Tabelle. Anpfiff heute ist um 18.15 Uhr.