Fußball Landesliga: Münchberg, Röslau und Mitterteich wollen punkten

Nach 16 Spielen liegt der FC Vorwärts Röslau in der Fußball-Landesliga auf dem letzten Platz. Mit einem Sieg gegen einen direkten Konkurrenten heute, könnten die Röslauer zumindest den Anschluss an die vorderen Plätze behalten. Um 15 Uhr empfangen sie den 1. FC Herzogenaurach.

Zeitgleich will der FC Eintracht Münchberg wieder einen Sprung Richtung Tabellenspitze machen. Dafür muss ein Sieg zuhause gegen den TSV 1860 Weißenburg her.

Morgen spielt dann auch der SV Mitterteich um 14 Uhr beim SV Unterreichenbach